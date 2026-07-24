DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Dörpen
Bij een ongeval op de kruising B70 met de B401 ter hoogte van Dörpen zijn om 6.50 uur vanmorgen twee personen gewond geraakt. Een 59 jarige bestuurder van een Hyundai Kona zag een tegemoetkomende VW Golf over het hoofd toen hij vanaf de B70 linksaf de B401 wou oprijden. Bij de daaropvolgende aanrijding raakten een vrouwelijke passagier van de Hyundai en de 36 jarige bestuurder van de VW Golf gewond. Een van hen zat bekneld en werd door de brandweer uit de auto bevrijd. De bestuurder van de Hyundai en een 19 jarige jongen, die als passagier in de VW Golf zat, bleven ongedeerd. Beide voertuigen moesten worden afgesleept. De schade wordt op 20.000 euro geschat.
Weener
Een verkeersongeval pal voor de brandweerkazerne van Weener leidde vanmiddag tot een grootschalige inzet van hulpdiensten. Rond 12.40 uur werden brandweerploegen uit Weener en Holthusen opgeroepen voor een botsing tussen twee voertuigen op de Kommerzienrat-Hesse-Straße. Hoewel de eerste melding sprak van een ongeval waarbij iemand bekneld zou zitten, waren beide bestuurders al uit hun voertuig bevrijd toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Er raakten twee personen gewond. Zij zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.