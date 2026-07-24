Opname kerkdienst vanuit de Magnuskerk in Bellingwolde te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 26 juli zenden we een opname van zondag 12 juli vanuit de Magnuskerk in Bellingwolde uit. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Blijham, Wedde, Vriescheloo en Bellingwolde.
Voorganger: pastor Groenbroek
Schriftlezing: Handelingen 9 vers 1-19 & 2 korintiërs 4 vers 7-15
Thema: “We zijn een aarden vat”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 26 juli uitgezonden en maandagavond 27 juli om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst