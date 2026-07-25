Boerderij Hermans Dijkstra opende de deuren voor publiek

MIDWOLDA – Een unieke kans voor iedereen die kennis wou maken met een echte Oldambster boerderij. Boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda opende vandaag de deuren voor het publiek. Bezoekers werden ontvangen door vrijwilligers die als boer, meid of knecht over het leven van vroeger vertelden.
In Midwolda staat dan de mooie Oldambtster boerderij Hermans Dijkstra. De monumentale boerderij aan de rand van de Graanrepubliek is vrijwel geheel authentiek ingericht en laat zien hoe de welgestelde graanboeren in het midden van de 18e eeuw woonden en werkten.
Toen het in 1858 werd gebouwd bevond de Groninger akkerbouw zich op de top van de welvaart. Die jaren worden wel de champagnejaren genoemd en dat is aan de boerderij af te lezen. Gelijktijdig met de bouw van de boerderij werd een Engelse landschapstuin aangelegd met een vijver en slingerende wandelpaden.
Het voorhuis heeft een deftige entree met stoep en fraai ingerichte kamers. De woonvertrekken hebben prachtige stucwerkplafonds en allerlei decoraties in Jugendstil. Het witte voorhuis is geheel onderkelderd en biedt plaats aan de bekende weckflessen met tuingroente, een collectie Keuls steengoed en een verzameling 19e eeuws keukenaardewerk. Verder naar achteren de eetkamer, de meidenkamer met bedstede, de keuken en het karnhuis. Helemaal aan het einde het bedrijfsgedeelte met landbouwgerei, de koegang met koe- en paardenstallen en de enorme graanschuur voor de opslag van de oogst.
Ook donderdag 30 juli en zaterdag 1 augustus kunt u van 10.00 – 16.00 uur de boerderij komen bekijken. De toegang is gratis.
Locatie: Boerderij Hermans Dijkstra, Reinste Abdenaweg 1, 9681 BC Midwolda
Foto’s: Johannes Velthuis