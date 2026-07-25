FC Groningen speelt doelpuntloos gelijk tegen Volos NFC in sfeervolle Langeleegte (video-update)

VEENDAM – FC Groningen heeft zaterdagmiddag in een sfeervol en goed gevuld Henk Nienhuis Stadion aan de Langeleegte met 0-0 gelijkgespeeld tegen het Griekse Volos NFC. De oefenwedstrijd, die deel uitmaakt van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, trok ongeveer 2.800 toeschouwers en zorgde opnieuw voor een bijzondere voetbalmiddag in Veendam.
Net als vorig jaar streek de Trots van het Noorden neer aan de historische Langeleegte. De belangstelling was groot. Al ruim voor de aftrap stonden lange rijen supporters voor de kassa’s en waren de parkeerplaatsen in de wijde omgeving volledig bezet. Ook de media waren ruim vertegenwoordigd, met landelijke, regionale en lokale pers die de oefenwedstrijd op de voet volgden.
De aftrap liet een kwartier langer op zich wachten dan gepland. De Griekse tegenstander Volos NFC kwam onderweg naar Veendam in een verkeersopstopping terecht na een ongeval. In overleg met beide clubs en de arbitrage werd besloten de wedstrijd vijftien minuten later te laten beginnen.
Op het veld hielden beide ploegen elkaar vervolgens in evenwicht. FC Groningen kreeg het niet voor elkaar om de defensie van Volos NFC, de nummer acht van het afgelopen seizoen in de Griekse Super League, te doorbreken. Ook de Grieken wisten geen opening te vinden in de Groningse verdediging, waardoor het duel eindigde zoals het begon: 0-0.
Voor hoofdtrainer Dick Lukkien had de middag bovendien een bijzonder tintje. De geboren Veendammer keerde voor even terug op vertrouwde grond aan de Langeleegte, waar hij in het verleden zelf actief was. Ook assistent-scheidsrechter Chiel Jan Veen beleefde een thuiswedstrijd in Veendam.
Hoewel doelpunten uitbleven, vormde de uitstekende sfeer, de grote publieke belangstelling en de nostalgische ambiance van de Langeleegte opnieuw het decor voor een geslaagde voetbalmiddag.
Voor de app gebruikers: de video: https://www.youtube.com/watch?v=9BN6pqqvoy4
Foto’s: Peter Panneman en Hemmo Kuiper
Video: parkstadveendam.nl