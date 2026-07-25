Jubileumeditie Fiets-3-daagse Sellingen belooft één groot feest te worden

SELLINGEN – Nog ruim een week en dan gaat de 50e editie van de Fiets-3-daagse Sellingen feestelijk van start. Op maandag 3 augustus om 16.00 uur vertrekken de eerste deelnemers vanaf Hof van Sellingen. Al vanaf 15.30 uur is er op en rond het terras volop muziek, gezelligheid en entertainment. Daarmee wordt direct het startsein gegeven voor vier feestelijke dagen in het hart van Westerwolde.
Dit jaar is extra bijzonder, want de Vereniging Bevordering Toerisme (VBT) viert haar 70-jarig bestaan én organiseert tegelijkertijd de 50e editie van de Fiets-3-daagse Sellingen. Twee prachtige mijlpalen die samen zorgen voor een feestelijk programma.
Wat ooit begon als een toeristisch initiatief is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in Westerwolde en ver daarbuiten. Jaarlijks weten duizenden fietsers Sellingen te vinden om te genieten van afwisselende routes door het karakteristieke landschap, de rijke natuur en de cultuurhistorie van de streek.
Ter gelegenheid van deze bijzondere jubilea presenteert de VBT bovendien een nieuw cultuurhistorisch wandel- en fietsrouteboekje. Hierin worden bezoekers meegenomen langs bijzondere plekken en verhalen uit Sellingen en omgeving. Zo kan iedereen niet alleen genieten van het fietsen, maar ook kennismaken met de geschiedenis van het gebied.
De vrijwilligers van de VBT zijn al maanden bezig met de voorbereidingen van deze speciale editie. Bezoekers kunnen rekenen op prachtige fietsroutes, live muziek, verrassende activiteiten en de gastvrijheid waar Sellingen al jaren om bekendstaat. Zoals de organisatie het zelf verwoordt: “De Fiets-3-daagse draait al vijftig jaar om ontmoeten, genieten en samen actief bezig zijn.
Ook dit jaar staat niet alleen het fietsen centraal, maar vooral de sfeer en de ontmoeting. Gedurende meerdere dagen bruist Sellingen van de activiteiten voor deelnemers, bezoekers en inwoners.
De jubileumeditie begint op maandag 3 augustus met een feestelijke opening vanaf 15.30 uur bij Hof van Sellingen. Om 16.00 uur vertrekken de fietsers voor de eerste route. Woensdag 5 augustus is de inhaaldag en op donderdag 6 augustus wordt de Fiets-3-daagse afgesloten met een gezellige muzikale slotavond.
De VBT nodigt iedereen van harte uit om mee te fietsen, de festiviteiten te bezoeken en samen deze bijzondere jubileumeditie te beleven. Maak de fiets klaar, pomp de banden op, laad de accu op en vier mee: 50 jaar Fiets-3-daagse en 70 jaar VBT Sellingen.
Bron: VBT Sellingen