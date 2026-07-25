DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen donderdag 16.30 en vrijdag 7.40 uur is bij een gebouw aan de Fürstenbergstraße in Meppen ingebroken. De daders kwamen op nog onbekende wijze het pand binnen en doorzochten meerdere ruimtes. Het is nog niet bekend wat er is gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen via 05931/9490.