Thomas Meijwaard speelt met vuur op Middeleeuws Winschoten

WINSCHOTEN – Op 14, 15 en 16 augustus 2026 verandert het Stadspark van Winschoten tijdens het Middeleeuws Winschoten en Fantasy Festival voor de elfde keer in een magische wereld. Dit spectaculair evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit binnen en buitenland en belooft ook nu weer een onvergetelijke ervaring voor jong en oud te worden.
Het park wordt gevuld met een Middeleeuws & fantasy markt en verschillende historische kampementen. Drie dagen lang wanen bezoekers zich in de tijd van zwaarden en harnassen, met een unieke mix van middeleeuwse sfeer en fantasy-elementen. Denk aan historische kampementen, ambachtelijke marktstalletjes, muzikanten, vuurshows, cosplay, steampunk, entertainment en meer dan 40 uur live muziek op diverse podia. Naast alle aanwezige acteurs nemen ook veel bezoekers de moeite om verkleed richting het festival te gaan. Hierdoor ademt alles de Middeleeuwse en fantasy sfeer.
Ook is dit jaar Thomas Meijwaard, alias Thomas de Vuurspuwer, uit Hoofddorp weer van de partij. Hij gaat op 14 en 15 augustus met een interactieve vuurshow Middeleeuws Winschoten in vuur en vlam zetten. In de avond tussen 19.00 en 21.00 uur is hij het brandpunt van de langste ketting.
Praktische informatie
Middeleeuws Winschoten
Locatie: Stadspark Winschoten
Data: vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 augustus 2026
Openingstijden:
Vrijdag: 12:00 – 00:00
Zaterdag: 10:00 – 00:00
Zondag: 10:00 – 19:00
Meer informatie vindt u op: https://middeleeuws-winschoten.nl/