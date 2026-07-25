Tientallen processen-verbaal en waarschuwingen bij fatbike controle in en rondom Winschoten

Foto: Catharina Glazenburg (archieffoto)
- Catharina Glazenburg - Gemeente Oldambt

WINSCHOTEN – Donderdag hield de politie in en rondom Winschoten een fatbike controle.

Hierbij zijn, ondanks dat er gewaarschuwd is voor controles, voor verschillende feiten 33 processen-verbaal en 20 waarschuwingen opgemaakt.

De bekeurde feiten bestonden onder andere uit:

– te hoge snelheid op de trapondersteuning en gashendel;

– te hoge constructiesnelheid op de bromfiets;

– remmen die weinig tot geen werking hadden.

Naast de processen-verbaal is er één fatbike inbeslaggenomen voor het herhaaldelijk bekeurd worden voor een opgevoerde fatbike.

Bron: Politie Oldambt

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