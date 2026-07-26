24 uur puzzelen tijdens de Week der Besten in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vanaf donderdagavond 6 augustus 19.00 uur tot vrijdagavond 7 augustus 19.00 uur zal er bij de Blokker/Toys2Play in Vlagtwedde 24 uur worden gepuzzeld. Het puzzelen is een onderdeel van diverse 24 uurs acties van diverse Vlagtwedder winkeliers.
Het is de bedoeling om in 24 uur zoveel mogelijk puzzels te maken. Iedereen is van harte welkom om een aantal stukjes mee teleggen op een tijdstip dat je past. Het is gewoon leuk en gezellig om even aan te sluiten en een aantal stukjes te leggen.
Er is inmiddels 1 deelnemer die heeft aangegeven de volledige 24 uur te blijven puzzelen. “We hopen op veel supporters en deelnemers, vooral tijdens de nachtelijke uurtjes”, aldus Henk Vieregge, van de Blokker/Toys2Play in Vlagtwedde. “Vorig jaar is er een puzzel van 40.000 stukjes gelegd en toen kwamen er veel mensen spontaan even langs, daar hopen we nu ook weer op”.
Ook tijdens de braderie zal er volop worden door gepuzzeld. Dan zal het geen probleem zijn om puzzelaars te krijgen, maar vooral tijdens de nachtelijke uurtjes tussen 0.00 en 7.00 uur zal het wel wat lastiger zijn. Maar er zijn zoveel enthousiaste puzzelaars in de omgeving dat het zeker een gezellige en succesvolle uitdaging gaat worden.
Dus puzzelaars en alle andere mensen: Kom langs en puzzel mee!
Wil je de volledige 24 uur puzzelen laat het even weten via info@blokkervlagtwedde.nl
Bron: Henk Vieregge