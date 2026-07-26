Criminelen sturen uit naam van Infomedics nepmails en sms’jes

Infomedics regelt de administratie en financiële afhandeling voor zorgverleners zoals tandartsen, fysiotherapeuten en mondhygiënisten. Criminelen sturen op dit moment grote aantallen nepmails. De e-mails hebben vaak een titel als ‘Openstaande vordering’ maar er zijn nog honderden andere onderwerpen in omloop. Twijfelt u over een verdacht bericht? Klik niet op links en doe geen betaling.
Internetcriminelen worden steeds slimmer, hierdoor lijken nepberichten steeds vaker op echte e-mails. Zo herkent u een echt betaalverzoek van Infomedics:
- Afzender: Infomedics stuurt alleen betaalverzoeken vanaf het e-mailadres rekening@infomedics.nl. Soms moet u op de naam klikken om het e-mailadres te zien.
- Zorgaanbieder: In een echte e-mail staat duidelijk bij welke zorgaanbieder u bent geweest. Dit ziet u in het onderwerp en de titel.
- Aanhef: In de e-mail spreken ze u aan met uw voorletters en achternaam, op dezelfde manier als u bij uw zorgaanbieder bekend staat.
- Betaaltermijn: Staat er in een e-mail dat u binnen enkele dagen moet betalen? Dan is de kans groot dat het om phishing gaat, criminelen zetten vaak druk door urgentie te creëren.
- Betalingskenmerk: Op een echt betaalverzoek van Infomedics staat altijd een betalingskenmerk van 14 cijfers dat eindigt op 071. Ze gebruiken geen dossier- of referentienummers. Twijfelt u? Gebruik dan de rekeningchecker.
SMS-berichten: Ze sturen alleen een sms (met een code) bij het downloaden van uw rekening. Of als u telefonisch in gesprek bent met hun digitale assistent, Ella.
Ze bellen u nooit over een openstaande rekening. Als u wordt gebeld door een persoon of robot die u vraagt om te betalen, dan is dit een poging van cybercriminelen om u op te lichten.
Bron: Infomedics
Onderstaande rekening werd verstuurd vanaf dit emailadres: test@baumanracing.ru