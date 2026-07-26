Een bijzondere aanwinst voor Glaswerk Nieuw-Buinen: een historische kurkenpers van A.J. Bakker

NIEUW-BUINEN – De glascollectie van Glaswerk Nieuw-Buinen is uitgebreid met een bijzonder stuk industrieel erfgoed: een originele kurkenpers afkomstig van de voormalige A.J. Bakker Glasfabrieken in Nieuw-Buinen.

Het begon in juli 2011 voor een zomerexpositie met een enkele vitrine. Nu 15 jaar later brengt glasverzamelaar Henk Brans uit Nieuw-Buinen in maar liefst 28 vitrines zijn unieke en steeds maar groter wordende glascollectie, gemaakt in ’t Veen tussen 1838 en 2002. Vooral de naoorlogse fabrieken van Voorheen Meursing (Nieuw-Buinen), Wilbrink (Musselkanaal), Nanninga (Nieuw-Buinen) en Pfeiffer (Musselkanaal en Borger) staan nu centraal.

Het gaat Neibuuner Brans buiten bijzondere glasobjecten ook om alles dat met het maken van doen had door al die glaswerkers die in de streek ooit met het glaswerk de kost verdienden. Rond 1900 waren dat er in Nieuw-Buinen alleen al ruim 900.

Apetrots is Henk Brans dan ook om een net verworven kurkenpers met het merkplaatje A.J. Bakker, glasfabrieken. Een handpers van meer dan 100 jaar oud die hij als Vaderdag cadeau kreeg. Het apparaat werd geveild bij Catawiki.

De kurkenpers verkeert, ondanks zijn hoge leeftijd, in een opmerkelijk goede staat. Het gietijzeren instrument is compleet, functioneert nog en is bevestigd op het oorspronkelijke houten plankje. Ook het metalen naamplaatje van de fabriek is nog aanwezig, wat de herkomst onomstotelijk vastlegt.

Een onmisbaar hulpmiddel

Voordat glazen flessen werden verzonden, moesten zij worden afgesloten met een kurk. Om dit snel en efficiënt te kunnen doen, maakten glasfabrieken gebruik van een kurkenpers. Met dit apparaat werd een kurk samengedrukt, zodat deze gemakkelijk in de flessenhals kon worden geplaatst. Zodra de druk verdween, zette de kurk weer uit en sloot de fles luchtdicht af.

Hoewel een kurkenpers een relatief eenvoudig hulpmiddel lijkt, vormde zij een belangrijk onderdeel van het verpakkingsproces. Zonder een goede afsluiting konden flessen niet veilig worden opgeslagen of vervoerd.

A.J. Bakker Glasfabrieken

De glasfabriek A.J. Bakker was één van de glasfabrieken die Nieuw-Buinen groot maakten als centrum van de Nederlandse glasindustrie. In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide de streek uit tot een belangrijk productiegebied voor flessen, potten en ander gebruiksglas. Hulpmiddelen zoals deze kurkenpers waren dagelijks in gebruik op de werkvloer en zijn tegenwoordig zeldzame tastbare herinneringen aan die periode.

Een stukje industrieel erfgoed

Het bijzondere van deze kurkenpers is niet alleen de goede staat waarin het object verkeert, maar vooral de directe relatie met de glasindustrie van Nieuw-Buinen. Veel gereedschappen uit glasfabrieken zijn in de loop van de twintigste eeuw verdwenen of als oud ijzer afgevoerd. Voorwerpen waarvan de herkomst nog duidelijk is vast te stellen, zijn daarom waardevolle bronnen voor de geschiedenis van de glasindustrie.

Deze kurkenpers vormt daarmee een mooie aanvulling op de collectie en draagt bij aan het levend houden van het verhaal van de glasfabrieken die Nieuw-Buinen nationaal bekend maakten.

Bron en foto’s: Friggo Visser/Museum Goedewaagen/Glaswerk Nieuw-Buinen