Jubileumconcert Ketelkoor gaat, ondanks de regen, gewoon door

SELLINGEN – Wat in 2013 begon als een klein, enthousiast koor is twaalf en een half jaar later uitgegroeid tot een vaste muzikale waarde in Westerwolde. Vanmiddag viert het Ketelkoor dit bijzondere jubileum met een sfeervol openluchtconcert bij Hof van Sellingen.
Het koor, opgericht door Eize Hoomoedt en Hester van Geuns, neemt bezoekers tijdens het concert mee op een muzikale reis door de afgelopen 12,5 jaar. Bekende nummers, favoriete liedjes uit het repertoire en mooie herinneringen vormen samen een middag vol muziek, herkenning en gezelligheid.
In de afgelopen jaren trad het Ketelkoor op tijdens dorpsfeesten, kerstconcerten, theateravonden, verzorgingshuizen en tal van andere evenementen. Door de jaren heen wisselde de samenstelling van het koor, maar één ding bleef altijd hetzelfde: het plezier in samen zingen.
Het jubileumconcert wordt gehouden in de gezellige buitenomgeving van Hof van Sellingen. Ondanks de voorspelde regen gaat het concert gewoon door. Dankzij de geweldige hulp van vele inwoners uit Sellingen en omgeving zijn er voldoende partytenten beschikbaar gesteld en opgebouwd. Vanaf 13.30 uur is het terras geopend en kunnen bezoekers alvast genieten van een drankje. Het concert begint om 14.30 uur. Iedereen is van harte welkom om samen met het koor deze bijzondere mijlpaal te vieren.
Bron: Eize Hoomoedt