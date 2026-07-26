Ketelkoor viert 12,5-jarig jubileum met sfeervol openluchtconcert in Sellingen

SELLINGEN – Wat in 2013 begon als een klein, enthousiast koor met twaalf leden, is in twaalf en een half jaar uitgegroeid tot een hechte en gezellige vereniging waar muziek, plezier en saamhorigheid centraal staan. Het Ketelkoor vierde vandaag zijn 12,5-jarig bestaan met een feestelijk openluchtconcert bij Hof van Sellingen.
Het koor werd in 2013 opgericht door Eize Hoomoedt en zijn echtgenote Hester van Geuns. Destijds waren zij de uitbaters van restaurant De Heksenketel in Sellingen, waar ook de naam Ketelkoor zijn oorsprong vindt. Vanuit een klein initiatief groeide het koor uit tot een vaste muzikale waarde binnen Westerwolde.
In de afgelopen twaalf en een half jaar bouwde het Ketelkoor een indrukwekkend repertoire én een lange lijst aan mooie herinneringen op. Er werd opgetreden tijdens dorpsfeesten, kerstconcerten, theateravonden, in verzorgingshuizen en bij diverse andere evenementen. Door de jaren heen kwamen er nieuwe leden bij, ontstonden bijzondere vriendschappen en veranderde de samenstelling van het koor regelmatig. Toch bleef één ding altijd hetzelfde: het plezier in samen zingen.
Tijdens het jubileumconcert nam het koor het publiek mee op een muzikale reis door de afgelopen jaren. Bekende nummers, favoriete liedjes uit het repertoire en mooie anekdotes zorgden voor een middag vol herkenning, nostalgie en gezelligheid.
De belangstelling voor het jubileumconcert was groot. Ondanks de voorspelde regen besloot het koor het concert gewoon door te laten gaan. Dankzij de geweldige inzet van vele inwoners uit Sellingen en omgeving werden op tijd voldoende partytenten beschikbaar gesteld en opgebouwd. Hierdoor konden de bezoekers droog genieten van een geslaagde en sfeervolle middag.
Foto’s: Johannes Velthuis