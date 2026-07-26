DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Vannacht voerde de politie Emsland/Grafschaft Bentheim, met ondersteuning van de tuning-eenheid van de politiedirectie Osnabrück, een speciale actie uit gericht op de tuning- en autoliefhebbersscene.
De actie werd ingegeven door een geplande automeeting. Gedurende de nacht voerde de politie gerichte controles uit op de tuning- en autoliefhebbersscene in Meppen. Een lokale groep had de meeting van tevoren aangekondigd. Op het hoogtepunt werden ongeveer 50 voertuigen waargenomen. Tegelijkertijd waren er op twee andere locaties bijeenkomsten van ongeveer tien voertuigen. Er was een constante uitwisseling van voertuigen tussen de verschillende ontmoetingspunten.
Tijdens de aankomst- en vertrekcontroles inspecteerden agenten in totaal 21 voertuigen, waaronder auto’s en motoren, en 24 personen. Bij 16 voertuigen werden overtredingen geconstateerd. Deze omvatten ernstige snelheidsovertredingen, technische aanpassingen aan voertuigen, ongeldige manipulatie van het uitlaatsysteem en onnodig lawaai.
Eén motorrijder viel in het bijzonder op. Hij bereikte aanvankelijk een snelheid van ongeveer 93 km/u, binnen de bebouwde kom, op de Lathener Straße in Meppen. Vervolgens accelereerde hij tot ongeveer 170 km/u op de B70 richting Lathen, ondanks de maximumsnelheid van 100 km/u. De snelheidsovertredingen werden vastgelegd op videobeelden. De motorrijder werd vervolgens staande gehouden en gecontroleerd.
Bij een ander voertuig ontdekten agenten aanzienlijke aanpassingen aan het uitlaatsysteem. Onder andere de katalysator, evenals de midden- en achterdempers, waren verwijderd. Dit verhoogde de uitstoot en het geluidsniveau van het voertuig aanzienlijk. Het voertuig werd in beslag genomen en weggesleept. Volgende week zal het aan een expert worden voorgelegd voor nader onderzoek.
De politie zal doorgaan met gerichte controles op de tuning- en poserscene, waarbij met name wordt opgetreden tegen extreem hoge snelheden, ongeoorloofde technische aanpassingen en onnodig lawaai van voertuigen.