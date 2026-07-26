Ruim 2300 vrachtwagens bij Truckstar op het TT circuit in Assen

ASSEN – Ruim 2200 vrachtwagens staan er dit weekend op het TT circuit in Assen. Hierbij onder anderen de oude truck van Henk wijngaard, die werd gebruikt voor interactieve cabinekaraoke. Bezoekers kunnen plaatsnemen achter het stuur en zelf ervaren hoe de iconische truck het decor vormt van De Stem van de Cabine van RadioNL.
Ook de nieuwste truck van Kesbeke is te bewonderen. FMX 4- Ever doet stuntshows op hun motoren. Ook waren er stunts met vrachtwagens. Zo reed een truck op twee wielen. Zaterdag was als afsluiter van het baanprogramma de racetruck achtervolging.
De dag werd afgesloten met een Hollandse muziekavond met Frank van Etten, Jorieke Sterken, Gino Graus, Piraten Power Hour, Wesley Klein, Robert van Hemert, Edwin van der Toolen, Danilo Kuiters en Mooi Wark.
Foto’s: Gerda Boeijing