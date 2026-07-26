Streekomroep Groningen 1 koppelt studio’s Winschoten en Vlagtwedde

WINSCHOTEN, PEKELA, VLAGTWEDDE – Technici van Streekomroep Groningen 1 hebben afgelopen zaterdag op De Klinker in Winschoten apparatuur geïnstalleerd. Hiermee zijn de studio’s van het voormalige RTV GO gekoppeld aan de studio’s in Vlagtwedde.
Deze technische fusie is een cruciale stap richting één gezamenlijke omroep voor de drie gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Dankzij de nieuwe straalzender kunnen de radiostudio’s vanaf nu live met elkaar worden verbonden. Daarnaast maakt de installatie snelle videoverbindingen tussen de locaties mogelijk en zijn de centrale redactiesystemen direct aan elkaar gekoppeld.
Foto’s: Groningen 1