Weer veel belangstelling bij de gratis kennismakingsclinic van Golfclub Westerwolde

VLAGTWEDDE – Zaterdag 25 juli hadden zich weer zo’n 20 liefhebbers aangemeld voor de clinic van Golfclub Westerwolde.
Om 10.00 uur werden op het gezellig terras van de golfclub alle belangstellenden welkom geheten.
De potentiële nieuwe leden werden meteen gewaarschuwd voor de verslavende werking van het golfspelletje.
De sfeer zat er direct goed in.
Enthousiaste leden van de club gingen met verschillende groepjes aan de slag. Putten, chippen en met de grote driver op de drivingrange. Daarna werd er een hole gelopen. Het was spannend om in zo weinig mogelijk slagen de bal in de hole te krijgen.
Na twee uur actief bezig te zijn geweest, was er een groot aantal deelnemers, die de eerder genoemde waarschuwing in de wind sloeg en les wilden hebben om het GVB te halen. Zij worden drie maanden begeleid, mogen gratis een golfset lenen en kunnen gebruik maken van de baan om daarna examen te doen voor het GVB. Met dit bewijs kun je op iedere golfbaan in de wereld golf spelen.
De laatste gratis clinic van dit jaar is op zaterdag 12 september.
Heeft u ook belangstelling, mail dan naar ehbunt@gmail.com
Ed van de Bunt
Foto’s: Eveline en Ed van de Bunt