Boeren uit Westerwolde protesteren langs route Truckstar Festival tegen stikstofplannen

ASSEN, WESTERWOLDE – Tientallen boeren hebben zondagmiddag langs de uitvalswegen van het TT Circuit in Assen actie gevoerd tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Ook een groep van ongeveer 30 tot 35 agrariërs en ondernemers uit Westerwolde sloot zich bij het protest aan.
Het initiatief voor deelname werd volgens een van de deelnemers vrijdagavond tijdens een bijeenkomst genomen. De actievoerders benadrukken dat het protest in een gemoedelijke sfeer verliep, maar geven tegelijkertijd aan dat zij liever hadden gezien dat protesteren niet nodig was geweest.
Trekkers en spandoeken langs de route
Toen bezoekers en honderden vrachtwagens na afloop van het Truckstar Festival het circuit verlieten, stonden op verschillende locaties rijen trekkers opgesteld. De voertuigen waren voorzien van omgekeerde Nederlandse vlaggen en protestspandoeken. Daarmee wilden de actievoerders duidelijk maken dat volgens hen niet alleen de landbouwsector wordt getroffen door het stikstofbeleid, maar ook transportbedrijven, loonwerkers, slachterijen, leveranciers en andere bedrijven die afhankelijk zijn van de agrarische sector. En ook de belastingbetaler. ‘Denk aan de miljarden euro’s aan uitkoopregelingen’, vertelt een van de actievoerders.
Gevolgen voor de regio
Volgens de demonstranten zijn de gevolgen van eerder overheidsbeleid ook in Westerwolde al zichtbaar. De afgelopen jaren zijn meerdere varkens- en pluimveebedrijven in de regio gestopt via de landelijke uitkoopregeling. Dat heeft volgens de boeren niet alleen invloed op de betrokken bedrijven, maar ook op de werkgelegenheid en de leefbaarheid van het platteland.
De deelnemers vrezen dat de nieuwe plannen deze ontwikkeling verder zullen versterken.
Nieuwe stikstofaanpak
Met de onlangs gepresenteerde stikstofplannen wil landbouwminister Jaimi van Essen de vergunningverlening voor woningbouw, infrastructuur en andere maatschappelijke projecten weer op gang brengen. Daarvoor worden strengere uitstootnormen ingevoerd voor meerdere sectoren.
De belangrijkste onderdelen van het plan zijn:
- een vermindering van de stikstofuitstoot door de landbouw met 42 tot 46 procent;
- een reductie van ongeveer 50 procent voor mobiliteit en industrie;
- een maximum van 2,6 koeien per hectare vanaf 2035;
- bufferzones van 500 meter tot 1 kilometer rond kwetsbare Natura 2000-gebieden;
- een budget van € 20 miljard voor ondersteuning van de landbouw, extensivering en natuurherstel.
De plannen worden de komende maanden uitgewerkt in meerdere wetsvoorstellen.
Onvoldoende perspectief
Belangenorganisatie zoals Farmers Defence Force hebben eerder laten weten de plannen volledig af te wijzen. Volgens de organisaties ontbreekt voldoende toekomstperspectief voor boeren en wordt er onvoldoende gekeken naar alternatieve oplossingen.
Ook de actievoerders langs de route van het Truckstar Festival delen die zorgen. Zij stellen dat de gevolgen van het stikstofbeleid verder reiken dan alleen de agrarische sector en uiteindelijk een groot deel van de regionale economie raken.
Vandaag waren er op vijf locaties in de omgeving van Gorinchem publieksvriendelijke zichtacties . Volgens SamenOptrekken.nl, waarin onder andere Agractie, NMV, Vee&Logistiek Nederland, NVP, EMK en de vakbond voor Plattelandsbewoners hun krachten bundelen, zijn de lokale acties een opmaat naar landelijke demonstraties. Ze eisen dat de stikstofbrief wordt ingetrokken en dat er overleg wordt gevoerd met alle agrarische organisaties en sectorvertegenwoordigers.
Video: Harry Eckhardt