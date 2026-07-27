Diamanten huwelijk voor Joseph en Joanna Symons, met een lach en een traan

BELLINGWOLDE – Joseph Symons (geboren op 3 juni 1940 in Stabroek, België) en Joanna Symons-van Heybeek (geboren op 22 februari 1942 in Wuustwezel, België) vierden vandaag hun diamanten huwelijk. Burgemeester Jaap Velema bracht namens de gemeente Westerwolde een felicitatiebezoek aan het echtpaar aan de Sportweg in Bellingwolde. Als blijvende herinnering overhandigde hij hen een ingelijste kopie van hun huwelijksakte.

Joseph en Joanna begonnen hun gezamenlijke leven in Nederland in Bierum, waar zij een gemengd landbouwbedrijf hadden. Later verhuisden zij naar Midwolda, waar zij een melkveebedrijf opbouwden. In 1999 vestigde het echtpaar zich in Bellingwolde.

Samen kregen zij drie dochters: Irma, Marleen en Antonia. Inmiddels is de familie uitgegroeid met zes kleinzoons, één kleindochter en één achterkleindochter.

De oudste dochter, Irma, ging een maatschap aan met haar vader en samen runden zij jarenlang het melkveebedrijf in Midwolda. Nadat Joseph en Joanna naar Bellingwolde verhuisden, zetten Irma en haar partner Han het bedrijf voort. Enkele jaren later verkochten zij het melkveebedrijf en emigreerden zij met hun drie zoons naar Grand Valley in Canada, waar zij een melkveebedrijf met Jerseykoeien begonnen.

Het afgelopen jaar werd de familie echter getroffen door groot verdriet. In het najaar van 2025 werd Irma ernstig ziek. Toen duidelijk werd dat verdere behandelingen geen resultaat meer zouden opleveren, reisden Joseph en Joanna in april, samen met zeven familieleden, naar Canada om met Irma, haar man Han en hun drie kinderen een bijzondere ‘Celebration of Life’ te beleven. Op 7 mei van dit jaar overleed Irma op 58-jarige leeftijd.

Door dit ingrijpende verlies twijfelde het echtpaar lange tijd of zij hun diamanten huwelijk wel wilden vieren. Uiteindelijk besloten zij dit in kleine kring te doen, samen met hun kinderen en kleinkinderen. Burgemeester Velema toonde tijdens zijn bezoek alle begrip voor het verdriet van de familie. Tegelijkertijd benadrukte hij hoe belangrijk het is om ook bijzondere mijlpalen en verjaardagen te blijven markeren.

Het werd dan ook een dag met een lach en een traan. Irma was op een bijzondere manier aanwezig. Op de eethoek lag een grote fleecedeken met daarop een foto van haar. Die deken had zij zelf voor haar ouders laten maken. Ook haar kinderen en verschillende andere familieleden hebben zo’n deken ontvangen. Voor de familie heeft deze een grote emotionele waarde.

Joseph en Joanna reizen, zolang hun gezondheid het toelaat, één à twee keer per jaar naar Canada om hun familie te bezoeken. Ondanks hun respectabele leeftijd zijn beiden nog bijzonder fit. Daarnaast staan zij altijd klaar voor hun dochters Marleen en Antonia en hun gezinnen en helpen zij waar dat nodig is.

Zestig jaar huwelijk, gedragen door liefde, hard werken en een hechte familieband, vormden vandaag de basis voor een bijzondere dag waarop herinneringen, verdriet en dankbaarheid hand in hand gingen.

Foto’s: Jan Glazenburg