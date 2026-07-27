Discofever thema tijdens de 32e editie van de ´Week der Besten´

VLAGTWEDDE – Vlagtwedde maakt zich op voor de 32e editie van de ´Week der Besten´, met dit jaar als thema: Disco Fever.
Een mooi thema, gekozen door de Vlagtwedders, dat aangeeft waar Vlagtwedde om bekend stond. Namelijk de vele dancings en uitgaansmogelijkheden die er waren destijds. Ook nu zullen tijdens de Week der Besten nieuwe en vertrouwde evenementen plaats vinden.
Truckrun
Traditioneel begint de Week met een Truckrun. Mensen met een beperking worden in gelegenheid gesteld om als bijrijder een ronde met truck mee te rijden. Dit jaar wordt de zuid lus gereden, richting Sellingen en omstreken.
Terug van weggeweest
Op zaterdag 8 augustus zal er op het evenemententerrein weer een All American & Classic Meeting zijn. Liefhebbers van bijzondere auto’s en motoren komen hier helemaal aan hun trekken. Ook zal er een kleedjesmarkt zijn en komt de Veronica drive in show voor de muzikale omlijsting. “Beleving, beats en beautiful Wheels”.
Nieuw
Een aantal winkeliers in Vlagtwedde gaan 24 uur open. Tijdens deze 24 uurs actie worden er leuke workshops georganiseerd en kortingsacties in de nachtelijke uurtjes gehouden. Verder zal er tijdens diverse evenementen een gigantische disco bal staan waar mensen een stukje spiegelfolie kunnen kopen, een wens op kunnen schrijven en na de week zal er 1 wens in vervulling gaan. Op zaterdag 8 augustus zal er door de ondernemersverenging een ‘silent disco’ worden georganiseerd bij Partycentrum Rendering.
Recordpoging
Week der Besten staat bekend om de vele recordpogingen die de revue hebben gepasseerd.
Ook nu staat er een duurrecord op programma. Sportsbar De Dribbel organiseert damen met 8 sportievelingen een recordpoging 40 uur Padel. Zondag 2 augustus gaat de recordpoging van start en hopen dit op dinsdag 4 augustus tot een goed einde te brengen
Vaste onderdelen
Ook zijn er weer vele vaste onderdelen zoals de fiets-3-daagse, De Sultan en de Dribbel ‘waterspektakel’ , Bakker Agri Works ‘mudrun’, terrassenavond, Oosterveld Makelaardij en Verzekeringen ‘kindermiddag’, braderie, Folkers Rijopleidingen ‘beachvolleybal’, muziekbingo, pubquiz, kermis, ECOtherm ‘Strijd der Besten’, Motortoertocht, ouderenmiddag met Nel en Sien met de rariteitenkar en Duo gezellig. En natuurlijk kan de Beeldend Media ‘Masked Singer’ ook niet ontbreken.
Artiesten
Bij Sportsbar De Dribbel en Partycentrum Rendering komen diverse artiesten optreden.
Zo zijn er in de feesttent bij Sportsbar de Dribbel optredens van: A- fever en Disco Snolly, Justen de Wildt en Piraten Power Hour. Bij Partycentrum Rendering gaat het dak eraf met Q Music The Party, de band Lead en Jorieke Sterken.
Voor meer informatie of aanmelden voor activiteiten kunt u terecht op de website van www.weekderbesten.nl. Houdt verder onze sociale media in de gaten voor de laatste updates!
Bron: Leo Teuben