FOCUS: Levensverhalen en muziek bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Zaterdag kunt u op Groningen 1 luisteren naar het programma FOCUS: Levensverhalen en muziek. Dit wordt om 9.00 uur uitgezonden en op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur herhaald.
Deze week is te gast: Wilma van Linge
Ze is bekend als kunstenaar, docent schilderen en tekenen en een familie mens Overal geeft ze kleur aan het leven in de open ruimte. Haar motto is: Als je iets doet, moet je het goed doen. Muziek raakt haar diep en is een grote inspiratiebron.
Geniet mee met muziek van o.a. Dire Straits, John Lennon en Enya.
Presentatie: Ricky van den Aker
Techniek: Ronnie van der Wal