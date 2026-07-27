DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Vanmorgen vond rond 7:09 uur in Meppen een ongeval tussen een speed pedelec en een e-scooter plaats. Volgens de eerste bevindingen reed een 63-jarige bestuurder van een speed pedelec op de Keltenweg en wilde hij naar het fiets/voetpad, parallel aan de Schullendamm, richting het centrum, afslaan. Op dat moment botste hij met een 35-jarige bestuurder van een e-scooter, die in de tegenovergestelde richting op het fiets/voetpad reed. Beide betrokkenen raakten gewond en werden voor verder medisch onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De politie verzoekt getuigen die het ongeval hebben gezien en informatie over het incident kunnen verstrekken, contact op te nemen met het politiebureau van Meppen via 05931/9490.

Gisteren vond rond 19:20 uur op de A31 in zuidelijke richting nabij Meppen een ongeval plaats. Een 34-jarige bestuurder van een Opel Astra, die op de rechterrijstrook reed, botste achterop een Volkswagen Multivan, bestuurd door een 47-jarige man. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De Opel week vervolgens naar rechts uit en botste tegen een paaltje en een hek. Het voertuig kwam nabij een kilometerpaal tot stilstand. De 34-jarige bestuurder ging er na het ongeval te voet vandoor. Hij werd rond 20:10 uur nabij een viaduct door politie aangetroffen. De man bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Bovendien bestaat het vermoeden dat hij ten tijde van het ongeval onder invloed van drugs of alcohol was. Er is een bloedmonster bij hem afgenomen. De bestuurder van de Opel en een 34-jarige passagier liepen lichte verwondingen op bij het ongeval. De 47-jarige bestuurder van de VW Multivan bleef ongedeerd.

De brandweerkorpsen van Schöninghsdorf en Meppen rukten met in totaal zes voertuigen en circa 27 manschappen uit. Ook werd een drone ingezet. De totale schade wordt geschat op ongeveer € 18.000.

Weener

Op 16 juli fietste rond 16:30 uur een 47-jarige vrouw op het fietspad langs de B436/Kommerzienrat-Hesse-Straße in Weener, in de richting van de Bunder Straße. Tegelijkertijd reed een 41-jarige bestuurder van een zwarte Dacia Duster in dezelfde richting over de snelweg en sloeg vervolgens linksaf de straat “Auf den Knollen” in. Hij moest remmen vanwege de verkeerssituatie en kwam tot stilstand op het fietspad. Ondanks een noodstop kon de fietsster een aanrijding met de auto niet voorkomen. Ze liep lichte verwondingen op. De bestuurder van de auto vluchtte vervolgens in de richting van de Berliner Straße. Getuigen die informatie over dit incident kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.