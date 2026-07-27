Open dag en boekenmarkt trekken veel publiek naar Grote Kerk Veendam

VEENDAM – De Grote Kerk in Veendam trok maandagmiddag opnieuw veel belangstellenden.
In het historische kerkgebouw aan de J.G. Pinksterstraat 5 vond een kleinschalige boekenmarkt plaats die net als vorige week ruim honderd bezoekers wist te trekken. Vorige week kwamen meer dan 160 mensen langs en ditmaal liep het aantal richting de 140. Niet alleen Veendammers namen een kijkje, ook toeristen wisten de weg naar de kerk te vinden. Waar veel bezoekers normaal op de Vakantiemarkt rondkijken kozen zij nu voor een bezoek aan de Grote Kerk.
De openstelling maakt deel uit van de reeks Muzikale maandagmiddagen waarbij de kerk drie maandagmiddagen in juli en augustus geopend is tussen 13.00 en 16.30 uur. Bezoekers kunnen het monumentale gebouw uit 1662 bezichtigen de historische banken bekijken en luisteren naar orgelmuziek op het recent gerestaureerde romantische Timpe orgel uit 1824. Rondleiders vertellen daarbij over de geschiedenis van het gebouw. Ook tijdens de laatste Vakantiemarkt op maandag 2 augustus doet de kerk de deuren weer open voor publiek.
Zaterdag 1 augustus staat er een bijzonder muzikaal evenement gepland. Zanger en pianist Roon Staal geeft dan een extra zomerconcert in de Grote Kerk. Tijdens deze concerten brengt hij bekende nummers zoals Stay With Me Till The Morning Bridge Over Troubled Water en Annies Song afgewisseld met eigen composities. Er zijn twee optredens. Het middagconcert begint om 16.00 uur en het avondconcert om 20.00 uur. Meer info op www.roonstaal.com.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl