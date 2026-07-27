Tiental leden Damclub Winschoten actief bij de vele damtoernooien

WINSCHOTEN – De dammers in Nederland kunnen tijdens de zomerperiode aan hun trekken komen met de vele damtoernooien. Dit is tevens een gedegen training voor de komende Nationale Competitie die zaterdag 19 september, klokslag 12:00 uur wederom van start gaat met de 1e ronde.
Momenteel is “World Cup Nijmegen Open” begonnen op zondag 26 juli en duurt t/m zaterdag 2 augustus. Daarbij worden 10 ronden “Zwitsers systeem” afgewerkt door de 119 deelnemers en heeft een sterke bezetting met 13 Internationale Grootmeesters en een gemiddelde rating van 2081 FMJD-ratingpunten. Dit komt overeen met 1189 KNDB punten. Daarna begint “Brunssum “Open” op zaterdag 8 augustus t/m zaterdag 15 augustus met een kleine 90 deelnemers. “Hoogeveen Open” gaat een dag later van start op maandag 10 t/m eveneens zaterdag 15 augustus, hierbij hebben zich onderhand een kleine 100 spelers ingeschreven. Brunssum Open en Hoogeveen Open beperken zich tot 8 ronden “Zwitsers systeem”. Daarna komt nog “Praag Open” van 17 t/m 23 augustus. Alle toernooien vallen overigens onder auspiciën van de FMJD oftewel de Werelddambond en hanteren een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Dit is 80 basisminuten + 1 bonusminuut per voltooide zet.
Damclub Winschoten
Onderhand nemen zeven leden van Damclub Winschoten deel aan onderstaande “Open damtoernooien”. Albertus Kamps uit Hoogezand begint zaterdag 9 augustus bij “Brunssum Open”, dit is trouwens de 48e editie. Egbert Wierenga uit Scheemda, Ben Dekens uit Eext, Johan Tuenter uit Westerlee, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Geert Lubberink uit Winschoten nemen deel aan “Hoogeveen Open”, dat haar 17e jaargang ingaat. Daarnaast heeft de 9-jarige Ryan Boersbroek uit Winschoten de invitatie, van HDC Hoogeveen als organisator van “Hoogeveen Open” aangenomen om deel te nemen aan het jeugdtoernooi. De 8 jeugdspelers zijn ondergebracht in twee groepen van vier, waarbij op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 13:00 uur één partij wordt gespeeld volgens een rond toernooi. Deze tijden lopen overigens parallel met het hoofdtoernooi. Daarna wordt de eindstand per groep opgemaakt en staat aansluitend zaterdag 15 augustus vanaf 10:00 uur de finale op het programma, waarbij de nummers 1 van elke groep tegen elkaar uitkomen en beslissen wie kampioen wordt van het toernooi. Nummer 2 uit elke groep voor plaats 3 en 4 enzovoort.
Damtoernooien in Frankrijk
Daarnaast heeft Rob Knevel uit Winschoten onlangs deelgenomen aan het “Open du Léman” aan het “Meer van Genève” in Frankrijk en behaalde een keurige 50 % score. Van 21 t/m 28 september neemt Rob Knevel overigens nog deel aan het 6e WK voor veteranen in Drancy Frankrijk, met als speellocatie Kasteel Ladoucette.
Fries dammen
Tenslotte namen Fredrik Bos en Fedde Kramer op zaterdag 4 juli deel aan het damtoernooi
“Fries yn Grun” dat werd georganiseerd in het Hooghoudt Proeflokaal in Groningen. Beide speelden een goed toernooi en eindigden respectievelijk op de 4e en 8e plaats in het eindklassement. Beide spelers zijn namelijk naast het “gewone dammen” bedreven in het “Fries dammen”.
Bron: Geert Lubberink