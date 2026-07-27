Zilveren geurdoosjes vertellen verhaal van Winschoter zilversmeden

WINSCHOTEN – Klein, zilver en vroeger gevuld met geurwater. In de collectie van Stichting Oud Winschoten liggen meerdere loderein doosjes die een bijzonder verhaal vertellen over het zilversmedenverleden van de stad.
„In de achttiende en negentiende eeuw was men niet al te schoon”, vertelt Jan Pekelder van Stichting Oud Winschoten. Dames bewaarden daarom een doekje of watje met geurwater in zo’n doosje. „Af en toe poederden ze zich even met geur en dan konden ze weer een tijdje vooruit.”
De doosjes stammen vooral uit de periode tussen 1815 en 1845. Ze verschillen allemaal van vorm en versiering. Zo zijn er exemplaren met hartjes, initialen of een bijzondere rand. Aan de merkjes op de onderkant is vaak te zien welke zilversmid het doosje maakte en uit welke periode het komt.
De link met Winschoten zit in de makers. „Al deze doosjes zijn gemaakt door een Winschoter zilversmid”, zegt Pekelder. Eén exemplaar werd zelfs in Winschoten gemaakt in opdracht van iemand uit het Duitse Leer.
Tegenwoordig zijn de doosjes geliefd bij verzamelaars. De waarde ligt volgens Pekelder meestal tussen de 300 en 500 euro per stuk.
Malou Vos
Voor de app gebruikers de video vindt u hier: https://www.youtube.com/watch?v=ecuC3ArCuho