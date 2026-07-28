DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen zaterdag 12.00 en maandag 19.00 uur is bij een woning aan de Ter Apeler Straße in Haren een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden de voordeur, een zijdeur en een raam open te breken. Dit is echter niet gelukt. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932-72100.
Papenburg
Bij een aanrijding op de kruising Kirchstraße/Hauptkanal links is gistermiddag om 13.10 uur een 68 jarige fietser gewond geraakt. Een 42 jarige bestuurster van een VW Golf reed op de B70 vanuit de richting van Aschendorf en stak de met verkeerslichten beveiligde kruising in de richting van de Kirchstraße over. Tegelijkertijd reed de e fietser op het Hauptkanal vanuit de richting van het Gasthauskanal, richting Bahnhofstraße, en wilde ook de kruising oversteken. De twee botsten op het kruispunt.
Omdat de betrokkenen tegenstrijdige verklaringen over het ongeval hebben afgelegd en er een vermoeden bestaat van het negeren van een rood licht, verzoekt de politie getuigen die het ongeval hebben gezien en informatie kunnen verstrekken contact op te nemen met het politiebureau van Papenburg op 04961-9260.
Am Montag, dem 27.07.2026, kam es gegen 13:10 Uhr an der Kreuzung Kirchstraße/Hauptkanal links in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 42-jährige Fahrerin eines VW Golf die B70 aus Richtung Aschendorf kommend und überquerte die Ampelkreuzung in Richtung Kirchstraße. Zeitgleich befuhr ein 68-jähriger Fahrradfahrer den Hauptkanal links aus Richtung Gasthauskanal kommend in Richtung Bahnhofstraße und beabsichtigte ebenfalls, die Kreuzung zu überqueren.
Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 68-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen und ein möglicher Rotlichtverstoß im Raum steht, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Geschehen machen können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.