Persoon aangereden op de A.G. Wildervanckweg ter hoogte van Ter Apel

TER APEL – Vanmiddag is ter hoogte van Ter Apel iemand op de A.G. Wildervanckweg (N366) aangereden.
Het ongeval gebeurde rond kwart over twaalf vanmiddag. Naar verluidt is iemand eerst door een bestelauto, die op de Ter Apelervenen reed, geraakt en daarna op de N366 door een vrachtwagen geschept. Naar verluidt stak hij/zij plotseling de weg over.
De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd gealarmeerd, maar later weer afgemeld. Het slachtoffer raakte ernstig gewond.
Het is niet bekend hoe het met de betrokken automobilisten gaat.
De N366 werd ter plaatse volledig afgesloten voor verkeer.