Politie zoekt getuigen van mishandeling Nieuw-Weerdinge

NIEUW-WEERDINGE – De politie verzoekt getuigen van een mishandeling in Nieuw-Weerdinge contact op te nemen.
Afgelopen vrijdag- op zaterdagnacht heeft omstreeks 02:30 uur ter hoogte van het dorpshuis aan het Jaagpad te Nieuw-Weerdinge een mishandeling plaatsgevonden. Het slachtoffer zou door meerdere personen zijn mishandeld. Hierbij is er onder andere pepperspray in zijn gezicht gespoten en heeft hij ander letsel opgelopen.
De politie is momenteel druk bezig met het onderzoek. Ze hebben al meerdere personen in beeld als verdachte(n), melden ze op Facebook.
Getuigen die informatie over de mishandeling kunnen geven of eigenaren van camerabeelden waarop het voorval of de daders te zien zijn worden verzocht contact op te nemen met 0900-8844, registratienummer 2026203344.
Bron: Politie Emmen