Vrijwilligers bezorgen deelnemers van Cosis een bijzondere vismiddag

OUDE PEKELA – ‘Ze vragen in de winter al wanneer we weer gaan vissen?’ In de haven van Oude Pekela genoten deelnemers van Cosis-Vondelhuys dinsdag van een middag aan de waterkant.
Samen VISsen-coach Joop Petrusma organiseert de vismiddagen inmiddels dertien jaar. Wat ooit begon als een eenmalig uitje, groeide uit tot zes visdagen per jaar. ‘Ze zijn even van de afdeling af en hebben contact met buiten. Daar doen we het voor’, vertelt hij.
Tijdens het vissen krijgt iedere deelnemer hulp van een vrijwilliger. ‘Het mooiste is dat er altijd iemand naast ze staat’. Ook bij het kiezen van een locatie wordt rekening gehouden met rolstoelen, rollators en vervoer.
Voor de deelnemers is het inmiddels een vertrouwd uitje. Eén van hen had al drie of vier vissen gevangen. ‘Ik kijk er altijd naar uit’, vertelt hij. Het leukste aan vissen? ‘Lekker zitten’.
Ook andere zorglocaties kunnen zich aanmelden voor een vismiddag. De Sportvisunie brengt hen vervolgens in contact met een hengelsportvereniging in de buurt, die zorgt voor materialen en begeleiding.
De vangst gaat na afloop weer terug het water in, maar het plezier nemen de deelnemers mee naar huis. Volgens Petrusma geldt dat niet alleen voor hen. ‘Iedereen die hier straks weggaat, gaat met een lach weg. Zelfs de vrijwilligers’.
Voor de app gebruikers de video: https://www.youtube.com/watch?v=LykYrDDXPRc
Malou Vos