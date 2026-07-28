STADSKANAAL, VEENDAM – Genieten van het Veenkoloniale landschap op een bijzondere manier? Dat kan tijdens een speciale zomeravondrit met de stoomtrein op zaterdagavond 1 augustus. De rit gaat van Stadskanaal naar Veendam en weer terug.
Unieke rit in de avonduren
De stoomtrein van Museumspoorlijn STAR rijdt slechts enkele keren per jaar in de avonduren. Dat maakt deze rit ook zeer uniek. De andere avondrit is in de periode voor de kerstdagen.
De trein vertrekt om 18:30 uur vanuit Stadskanaal richting Veendam en is rond 21:00 uur weer terug.
Opstappen is alleen in Stadskanaal mogelijk!
Voor meer informatie kijk op www.stadskanaalrail.nl.
Bron: STAR