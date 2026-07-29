Brandweer naar brand op akker Vriescheloo (Update)

VRIESCHELOO – Meerdere brandweerkorpsen zijn uitgerukt voor een brand op een akker aan de Zodendijk in Vriescheloo.
Om kwart over vier vanmiddag werd brand gemeld op een akker aan de Zodendijk in Vriescheloo. (De Zodendijk is een zijweg van de Bisschopsweg tussen Vriescheloo en Blijham).
Brandweer Bellingwolde, Vlagtwedde, Oude Pekela, een tankauto van brandweer Gieten en het droneteam van Winsum werden die kant op gestuurd. Ook brandweer Veendam werd gealarmeerd, maar dit werd later weer ingetrokken.
Update
De brand is uit. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De boer verklaarde dat hij net klaar was met combinen en op het betonpad bezig was het maaigedeelte van de combine te demonteren, toen hij brand op de akker ontdekte. De brand bleef dan ook beperkt tot het gehakseld stro en stoppelveld. Een boer, die naast de akker woont, maakte, om verdere uitbreiding te voorkomen, met een cultivator het veld rond de vuurhaard zwart.
Foto’s: Jan Glazenburg