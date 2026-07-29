Brandweer voert controle uit in gemeentehuis Veendam

VEENDAM – Een rookmelder die dinsdagavond afging in het gemeentehuis van Veendam heeft geleid tot een inzet van de brandweer. De melding kwam rond 19.46 uur binnen als een P2‑incident aan het Raadhuisplein.
Brandweerlieden hebben uit voorzorg het gedeelte van het gebouw gecontroleerd waar de rookmelder was geactiveerd. Daarbij werd geen brand of andere gevaarlijke situatie aangetroffen. Het betrof een loos alarm. Waardoor de rookmelder is afgegaan, is niet bekend.
Na de controle kon de brandweer terugkeren naar de kazerne.
Bron: parkstadveendam.nl
Foto’s: Hemmo Kuiper