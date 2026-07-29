Dit is de route van de truckrun op 1 augustus

VLAGTWEDDE – Truckrun Vlagtwedde heeft de route voor 1 augustus bekend gemaakt.
Op 1 augustus wordt de Truckrun in Vlagtwedde georganiseerd. De Truckrun is al vele jaren de opening van de Week der Besten. Deze dag is bedoeld om bijrijders met een beperking een fantastische dag te bezorgen door ze mee te nemen in een truck voor een rondrit door Westerwolde.
Er rijden zo’n 160 trucks mee. Ook brandweer Vlagtwedde is weer van de partij. Bijrijders kunnen zich nog aanmelden via een mail aan info@degrootsellingen.nl
De route van de truckrun op 1 augustus:
Start evenemententerrein Onstwedderweg-Weenderstraat-Jipsingboertangerweg-Voorbeetseweg-Beetserweg-Sellingen: Dorpsstraat-Lammerweg-Jipsinghuizen: Wollinghuizerweg-Hogebrugweg-Wollingboerweg-Bourtange: Vlagtwedderstraar-Bourtangerstraat-Vledderkamp-Vlagtwedde: Wilhelminastraat-Schoolstraat-Wedderstraat-(oude) Onstwedderweg- einde evenemententerrein.
Tijdens de Truckrun in Vlagtwedde is de N365 (Onstwedderweg) van 09:00 tot 18:00 uur afgesloten en geldt er een parkeerverbod . Het verkeer wordt omgeleid via de parallelweg langs de N365.