Eerste Internationale Film Festival in Pekela

OUDE PEKELA – Pekela International Film Festival, kortweg PIFF. Zo heet het allereerste Pekelder Internationale Film Festival, dat plaatsvindt van woensdag 12 augustus tot en met vrijdag 14 augustus in de boerderij aan de H. Hindersstraat 33 in Oude Pekela.
PIFF wordt georganiseerd door mensen uit de buurt. Zij hebben een gevarieerd programma samengesteld met films, documentaires en muziek. The Making of De Jeugd van Tegenwoordig, Kneecap en documentaires als Pekels Goud, Come Correct, Turn It On – een eerbetoon aan Harry Rijnbergen en Victors Village.
Op de vrijdag staat een verrassingsfilm gepland. Verder is er veel live-muziek met onder meer de Travelin’ Sons, een tributeband van CCR en een DJ.
Bijzonder is de première van de film over de Ro-d-Ys op woensdagavond. Een mooi document dat in opdracht van de gemeente Pekela is gemaakt. De beatgroep uit Oude Pekela maakte in 1967 furore in de Nederlandse hitlijsten met liefst twee hits in de Top 10: Just Fancy en Take her Home. Joop Hulzebos, Berend Groen, Wiechert Kenter en Harry Rijnbergen werden wereldberoemd in Nederland. Fan van het eerste uur Kor Langerhuizen vond dat de Ro-d-Ys ook moest worden opgenomen in de docuserie Pekels Goud. Daar is een prachtige hommage aan de oer-Pekelder popband van filmmaker Martijn Pot uit voortgekomen.
Het PIFF is elke dag van 15.00 tot 23.00 uur. Voor de middag of avond is een apart ticket nodig. Hapjes en drankjes zijn verkrijgbaar. De officiële opening wordt woensdagavond verricht door burgemeester Jaap Kuin.
Meer info op: https://www.wearesparks.nl/piff/
Bron: Gemeente Pekela