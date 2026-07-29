Gratis zonnebloemen plukken bij Hendrik Luth in Wedde: ‘Een blij gezicht is de mooiste beloning’

WEDDE – Boer Hendrik Luth uit Wedde stelt ook dit jaar weer twee grote zonnebloemvelden open voor iedereen die gratis een boeket wil plukken. De velden liggen vlak bij zijn woning aan de Weddermarke, een doodlopende weg in Wedde. Vanaf dit weekend zijn bezoekers van harte welkom om een kleurrijk bosje mee naar huis te nemen en zo een stukje zomer in huis te halen.
De zonnebloemen staan op dit moment bijna volledig in bloei. Hendrik verwacht dat de velden in het weekend helemaal geel zullen kleuren, wat voor een prachtig gezicht zal zorgen.
Voor de bloemen vraagt hij geen geld. “Een blij gezicht van mensen die een bosje komen halen is voor mij meer dan genoeg,” vertelt hij. Het uitdelen van gratis zonnebloemen is inmiddels een traditie geworden. Al meer dan vijftien jaar stelt Hendrik zijn zonnebloemvelden open om mensen een geluksmomentje te bezorgen en wat extra sfeer en vrolijkheid te verspreiden.
De actie is in de loop der jaren uitgegroeid tot een groot succes. Elk jaar weten veel mensen de weg naar de velden bij het loonbedrijf van Hendrik Luth te vinden om zelf een vers boeket te plukken.
Hendrik heeft ook nog een tip voor bezoekers. Gooi de uitgebloeide zonnebloemen niet weg, maar leg ze bijvoorbeeld onder een afdakje in de tuin. De zaden vormen een welkome maaltijd voor vogels, zodat ook zij nog kunnen genieten van de zonnebloemen.