DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Tijdens een controle van een internationale bus is gistermiddag om 16.45 uur in Bunde een 24 jarige vrouw door de mand gevallen. Tijdens de identiteitscontrole bleek dat er door het Openbaar Ministerie een arrestatiebevel tegen de Nederlandse vrouw was uitgevaardigd. Ze was eerder veroordeeld tot anderhalve maand gevangenisstraf wegens het niet nakomen van een zorgplicht, met lichamelijk letsel tot gevolg. Alleen een boete van € 1.350,- kon haar gevangenisstraf voorkomen. De vriend van de vrouw wist uiteindelijk het vereiste bedrag bijeen te brengen en haar arrestatie te voorkomen. De 24-jarige kon na de politieprocedure haar reis vervolgen.
Een 46-jarige Roemeense man had minder geluk. De man reisde rond 18:30 uur als passagier in een lange afstand bus vanuit Nederland Duitsland binnen. De bus werd bij de parkeerplaats Bunderneuland aan de A280, in het kader van de tijdelijk heringevoerde grenscontroles, staande gehouden.
Tijdens de identiteitscontrole bleek dat door het Openbaar Ministerie een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Hij was eerder voor een verblijfsovertreding tot vijf maanden gevangenisstraf veroordeeld. Alleen de betaling van een boete van € 3.000,- had zijn gevangenisstraf kunnen voorkomen. Omdat de man de boete niet kon betalen, werd hij naar de gevangenis gebracht.