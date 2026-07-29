Kosmische expeditie: vallende sterren kijken bovenSellingen

SELLINGEN – Beleef de sterrenregen in Sellingen.
Op dinsdagavond 11 augustus verandert de nachtelijke hemel boven Sellingen in een spectaculair
schouwspel: de jaarlijkse meteorenzwerm bereikt zijn hoogtepunt. Staatsbosbeheer neemt je mee op een bijzondere avondwandeling onder de vallende sterren, begeleid door een natuurgids én een sterrenkundige van de Rijksuniversiteit Groningen.
De excursie start om 22.00 uur bij het beheerkantoor van Staatsbosbeheer in Sellingen. Vanaf daar
wandelen deelnemers naar een donkere open plek in het veld – ver weg van kunstlicht en dicht bij de natuur. Onder de sterrenhemel vertelt de sterrenkundige over het ontstaan van sterrenregens
en wat er verder zoal te zien is in de kosmos. Een unieke kans om de nachtelijke hemel op een andere manier te beleven!
Praktische informatie
- Datum: dinsdag 11 augustus 2026
- Tijd: 22.00 uur
- Startlocatie: Beheerkantoor Staatsbosbeheer, Sellingen
- Aanmelden: Vallende sterren kijken boven Sellingen Westerwolde
Tip voor deelnemers: draag stevige schoenen, kleed je warm aan en neem een matje of deken
mee om comfortabel naar de hemel te kunnen kijken.
Bron: Staatsbosbeheer