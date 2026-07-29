Muurschildering in Winschoten als eerbetoon aan Rudi Wolf

WINSCHOTEN – Op een muur van het voormalige Sint Lucasziekenhuis in Winschoten is een indrukwekkende muurschildering verschenen. Graffiti-artiest Merijn Jansse van Noordwijk werkte er ongeveer tien uur aan. Woensdagmiddag werd het kunstwerk voltooid.
De muurschildering is een eerbetoon aan Rudi Wolf, die op 25 juli na een ernstige ziekte overleed. Met het kunstwerk wil Merijn niet alleen de herinnering aan Rudi levend houden, maar ook de familie en vrienden een bijzondere plek bieden om hem te herdenken.
“Ik wil op deze manier iets achterlaten voor de mensen die Rudi liefhadden,” is de gedachte achter het eerbetoon. De muurschildering vormt daarmee een blijvende herinnering aan een man die voor velen veel betekende.
Rudi Wolf was in Winschoten en omgeving een bekend gezicht. Zo was hij jarenlang een vaste deelnemer aan Middeleeuws Winschoten, het historische evenement dat dit jaar op 14, 15 en 16 augustus voor de elfde keer plaatsvindt in het Stadspark van Winschoten. Het evenement wordt georganiseerd door Zweep Events.
Tijdens de komende editie zal een graag geziene gast ontbreken. Met de muurschildering blijft de herinnering aan Rudi Wolf echter zichtbaar aanwezig in de stad waar hij door velen werd gekend en gewaardeerd.
Foto’s: Christel Hensens-Morren en Hilvert Huizing