VLAGTWEDDE – Uppie en Ria Moorlag vieren vandaag hun diamanten huwelijk
Vandaag is het 60 jaar geleden dat Ulbert Moorlag en Henderika Harmanna Ulatowski in Oude Pekela in het huwelijksbootje stapten.
Burgemeester Jaap Velema kwam het bruidspaar feliciteren namens de Gemeente Westerwolde.
Hij bracht, naast de bloemen van de gemeente die eerder werden bezorgd, een mooi ingelijste kopie van hun trouwacte mee.
Uppie Moorlag is op 8 september 1941 geboren in Wollinghuizen, hij woonde daar tot zijn 12e jaar, toen verhuisde het gezin naar Blijham waar zijn vader ging werken bij een boer, Uppie volgde hem een paar jaar later en ging, toen hij 14 jaar was, ook werken bij dezelfde boer.
Later ging de heer Moorlag werken in de kartonindustrie, hij werkte lang bij de Union in Oude Pekela en net voor deze werd gesloten ging hij werken bij de OKTO in Winschoten, helaas heeft dat niet lang geduurd want ook deze splinternieuwe fabriek ging sluiten.
Hij heeft zich nooit verveeld, hij had mooie en bijzondere soorten parkieten.
En hij was altijd met zijn handen bezig, iedereen in de buurt bracht hem kapotte apparaten en het moest gek zijn als hij het niet kon maken.
Ria Ulatowski is geboren op 29 juni 1942 in Groningen maar groeide op in Oude Pekela.
Zij werkte o.a. bij Fred van der Werf, de eerste supermarkt in Winschoten.
Mevrouw Moorlag had een niet alledaagse hobby. Zij was zendamateur en had contact met mensen over bijna de hele wereld.
Het echtpaar heeft een zoon en dochter en twee kleinkinderen.
Voor hun zoon en dochter zijn de reizen naar hun familie in Polen nog altijd bijzondere herinneringen.
De strenge controles op de reis door het voormalig Oost Duitsland staat ze nog vers in het geheugen.
Hun eerste ontmoeting.
Samen met drie vrienden had de heer Moorlag een auto gehuurd en gingen daarmee op vakantie naar Limburg, helaas was na twee dagen het geld op en togen de vrienden weer richting het noorden.
Als afsluiting wilden ze nog even paraderen door de Langestraat in Winschoten en daar liepen een paar mooie meisjes, de rest laat zich raden.
Samen met het gezin wordt het feest met een gezellig etentje gevierd.
Uppie en Ria Moorlag vieren vandaag hun diamanten huwelijk
VLAGTWEDDE – Uppie en Ria Moorlag vieren vandaag hun diamanten huwelijk