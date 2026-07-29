Vierde editie Beeldend Media The Masked Singer zondag live te volgen

VLAGTWEDDE – Zondag 2 augustus staat Vlagtwedde opnieuw in het teken van muziek, entertainment en verrassingen. Om 20.00 uur gaat bij Partycentrum Rendering de vierde editie van Beeldend Media The Masked Singer Vlagtwedde, gepresenteerd door Week der Besten, van start.
Tijdens de avond betreden verschillende gemaskerde deelnemers het podium. Met hun zangtalent proberen zij zowel het publiek als de jury op het verkeerde been te zetten. Pas na hun optreden wordt duidelijk welke bekende of minder bekende Vlagtwedder zich achter het kostuum verschuilt.
Nieuw dit jaar is dat het volledige evenement live wordt uitgezonden via het YouTube-kanaal van GenAmedia. Deze keuze is gemaakt omdat er ieder jaar veel meer belangstelling is om het evenement bij te wonen dan er plaatsen beschikbaar zijn in de zaal van Party en Bowlingcentrum Rendering. Omdat vol = vol is, is besloten om het programma ook online beschikbaar te maken, zodat iedereen het evenement toch live kan meemaken, ook als er geen plek meer is in het partycentrum.
De livestream start om 19.45 uur, zodat kijkers alvast kunnen inschakelen en de sfeer en voorbereidingen vooraf kunnen volgen. De uitzending zelf begint om 20.00 uur, gelijktijdig met de start van het programma in Partycentrum Rendering. Hierdoor kunnen niet alleen de bezoekers in de zaal, maar ook kijkers thuis de optredens, de spannende ontmaskeringen en de reacties van het publiek rechtstreeks volgen.
De lokale editie van The Masked Singer is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een populair onderdeel van de activiteiten in Vlagtwedde. De combinatie van muziek, show, humor en mysterie zorgt jaarlijks voor een goed gevulde zaal en veel enthousiasme onder het publiek.
De livestream is zondag 2 augustus vanaf 19.45 uur te volgen via het YouTube-kanaal van GenAmedia, zodat ook thuisblijvers niets hoeven te missen van deze vierde editie van Beeldend Media The Masked Singer Vlagtwedde.
Voor de app gebruikers, dit is de link naar het YouTube-kanaal van GenAmedia https://www.youtube.com/watch?v=89Wp2dOLDpA