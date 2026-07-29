Vliegtuigje crasht bij vliegveld in Vledderveen (Update)

VLEDDERVEEN – Vanmiddag is bij het vliegveld aan de Aviaweg in Vledderveen een vliegtuigje gecrasht
Het ongeluk gebeurde iets na drie uur. De hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Het betreft een en lichtgewicht sportvliegtuigje van het type Micro Light Aeroplane, type C42.
In het vliegtuig zaten twee personen. Eén van hen raakte lichtgewond. Deze persoon is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet voor behandeling naar het ziekenhuis.
De politie heeft ter plaatse verklaringen opgenomen om uiteindelijk duidelijkheid te krijgen over de toedracht.
Foto’s: Saskia Feiken