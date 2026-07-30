Activiteiten bij Het Groninger Landschap

BOURTANGE – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen. U dient zich wel vooraf aan te melden.
Fiets op 11 augustus door het landschap van Westerwolde
De Vesting Bourtange is een bekende trekpleister, maar ook het landschap eromheen is meer dan de moeite waard. Stap op de fiets en verken samen met gidsen van Het Groninger Landschap de afwisselende natuur van Westerwolde.
Onderweg fiets je langs fraaie landschappen en wordt regelmatig gestopt bij bijzondere plekken. De gidsen vertellen over de natuur, het landschap en de geschiedenis van het gebied. Met een beetje geluk kom je onderweg opvallende vogels, bijzondere planten of andere natuurverschijnselen tegen.
Een ontspannen fietstocht voor iedereen die Westerwolde eens op een andere manier wil beleven.
Start: 11 augustus om 13.00 uur op de grote parkeerplaats bij het bezoekerscentrum van Vesting Bourtange
Zowel deelnemers met een e-bike als met een gewone fiets zijn welkom (geen leenfietsen beschikbaar)
Het tempo wordt aangepast aan de langzaamste deelnemer
De route voert over zowel verharde als onverharde wegen
Neem een fiets mee in goede staat en houd rekening met de weersomstandigheden qua kleding en uitrusting.
Op zoek naar vleermuizen
Samen met deskundigen van de Vleermuizengroep Groningen op 21 augustus op zoek naar vleermuizen rondom het Bourtangerveld en Bourtange
Zodra de zon ondergaat, worden de vleermuizen actief. Ze verlaten hun schuilplaatsen in kerken, oude schuren en spouwmuren en gaan op jacht naar insecten. Tijdens deze avondexcursie ontdek je meer over het leven van deze bijzondere nachtdieren.
De avond begint met een korte introductie in museum Terra Mora, waar je meer leert over de verschillende vleermuissoorten en hun leefwijze. Daarna ga je samen met de gids op pad door de Vesting. Onderweg wordt regelmatig stilgestaan op plekken waar vleermuizen vaak vliegen. Met een beetje geluk zie je ze vlak boven je hoofd door de schemering scheren.
Een sfeervolle excursie voor iedereen die het nachtleven van de natuur van dichtbij wil beleven.
- Start 21 augustus om 20.30 uur bij museum Terra Mora, in de Vesting Bourtange
- Parkeer je auto op de grote parkeerplaats bij het bezoekerscentrum. Loop vervolgens de Vesting in, steek het marktplein over en volg de Bisschopsweg. Aan de linkerhand vind je museum Terra Mora, waar de gidsen van Het Groninger Landschap je ontvangen
- Na een korte introductie vertrek je rond 21.15 uur voor de wandeling
- De wandelafstand is beperkt en hangt af van waar de vleermuizen zich laten zien
- Trek stevige wandelschoenen aan en draag kleding die past bij een koele zomeravond
- Bij slecht weer wordt de excursie verplaatst naar 22 augustus, als de weersomstandigheden gunstiger zijn
Voor meer info en aanmelden: www.groningerlandschap.nl/activiteiten
Bron: Het Groninger Landschap