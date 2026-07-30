Beleef een historisch avontuur tijdens het Kinderweekend in Vesting Bourtange

BOURTANGE – Kinderen kunnen zich dit weekend helemaal uitleven tijdens het Kinderweekend in Vesting Bourtange. Het Exercitiepeloton Bourtange organiseert twee dagen vol historische activiteiten, waarbij kinderen spelenderwijs kennismaken met het leven van een soldaat in de vesting van vroeger.
Tijdens het evenement mogen kinderen zelf ervaren hoe het was om soldaat te zijn. Ze leren marcheren, oefenen met speciale kinderwachtpiekjes en houten zwaarden en krijgen uitleg over de militaire oefeningen uit vervlogen tijden. Als hoogtepunt van de dag kunnen de jonge deelnemers zelfs meedoen aan een vrolijk schijngevecht met papa’s, mama’s, opa’s en oma’s. Mogelijk sluiten de kinderen de training af met een optreden op het Marktplein.
Naast de soldatentraining is er een speurtocht door de historische vesting. Onderweg voeren de kinderen verschillende opdrachten uit en ontdekken zij op een leuke manier de bijzondere geschiedenis van Bourtange. Na afloop ontvangen zij een smakelijke beloning in de vorm van poffertjes en ranja. Daarnaast kunnen zij bij ’s Landshuys, ’t Oal Kroegie en De Oude Waght aan het Marktplein een gratis waterijsje ophalen.
Ook aan de creatieve kinderen is gedacht. Zij kunnen een vlaggetje inkleuren of een leuk aandenken knutselen om mee naar huis te nemen. Natuurlijk ontbreekt ook de traditionele soldij niet: iedere deelnemer ontvangt een lekkere beloning voor zijn of haar inzet.
Het Kinderweekend vindt op beide dagen plaats van 11.00 tot 17.00 uur. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Vrijwillige donaties worden uiteraard zeer gewaardeerd.
Het Kinderweekend wordt georganiseerd door het Exercitiepeloton Bourtange, dat met veel enthousiasme de geschiedenis van de vesting levend houdt. Het clubgebouw van het peloton is gevestigd aan de Oude Wallen in Bourtange.
Het belooft een gezellig en leerzaam weekend te worden voor het hele gezin, waarin geschiedenis op een speelse manier tot leven komt.