Brandweer Ter Apel rukt uit voor berm- en woningbrand

TER APEL – De brandweer van Ter Apel is uitgerukt voor een berm- en een woningbrand.
Rond twee uur gistermiddag heeft brandweer Ter Apel aan de Moersloot een bermbrand geblust. Er stond een redelijk stuk berm in brand. De brand is afgeblust met een straal hoge druk.
Vanmorgen rukte de brandweer van Ter Apel opnieuw uit. Op het AZC terrein aan de Ter Apelervenen was sprake van een woningbrand. Hiervoor werd ook de hoogwerker van brandweer Stadskanaal ingezet. Na een succesvolle inzet was de situatie onder controle, meldt de brandweer.
Over de oorzaak van beide branden is niets bekend gemaakt.