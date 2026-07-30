Café De Haven in Scheemda bestaat honderd jaar: ‘Heel bijzonder in deze tijd’

SCHEEMDA – Café De Haven in Scheemda bestaat dit jaar honderd jaar. Volgens eigenaar Jurrie Smit is dat een bijzondere mijlpaal, zeker nu steeds meer horecagelegenheden verdwijnen.
“Als je een beetje om je heen kijkt, zie je dat veel horecagelegenheden sluiten. Dat De Haven hier al honderd jaar is, is voor een dorp heel bijzonder”, zegt Smit. Anderhalf jaar geleden nam hij het café samen met zijn vrouw en zoon over van zijn vader, die er 25 jaar kastelein was.
Volgens Smit vervult het café al jarenlang een belangrijke rol in het dorp. Biljarters, darters, klaverjassers en andere verenigingen komen er samen, net als jong en oud. “Het is een plek waar mensen graag samenkomen voor een drankje of een kop koffie. Gezelligheid staat voorop.”
Dat blijkt ook uit de vaste gasten. “Sommigen lopen hier al vijftig of zestig jaar rond”, vertelt Smit. Volgens hem is dat te danken aan de laagdrempelige sfeer. “We hebben een heel divers publiek, van jong tot oud. Iedereen accepteert elkaar en er is eigenlijk geen groepjesvorming.”
Hoewel het pand de afgelopen maanden grondig is gerenoveerd, is geprobeerd de karakteristieke uitstraling te behouden. De voormalige slijterij naast het café is inmiddels omgebouwd tot een cafetaria en lunchroom, terwijl het café zelf weer klaar is voor de toekomst.
Het honderdjarig bestaan wordt op zaterdag 8 augustus gevierd.
Voor de app gebruikers de video: https://www.youtube.com/watch?v=e_krSYvUxME
Malou Vos