Eurojazz (toppyjazz aflevering 346)

Deze week raast Toppyjazz dwars door Europa.
Uit Belgie komt Tammy Scheffer, Jeanette Hoejby uit Denemarken en onze favoriet uit Italie Gabrielle Chiararo.
Uit Stockholm komt mezzo sopraan Anne Sofivon Otter, op het prachtige album Speak Low zingt ze liederen van Kurt Weill, dat alles met het NDR Sinfonieorchester.
Die NDR Big BAnd vinden we weer terug mer zanger Stefan Gwildis uit Hamburg. Stefan vormt een duo met Rolg Claussen onder de naam APRILFRISCH.
Ook uit Zweden zijn Anna Lundqvist en Viktoria Tolstoy.
Ja we blijven wat langer in het hoge Noorden, …even afkoelen!
Playlist :
01 – I Can’t See You Now – Tammy Scheffer (album Wake Up! Fall Asleep)
02 – The List – Tammy Scheffer (same album)
03 – Heal Your Heart – Jeannette Hoejby (album Heal UR Heart)
04 – Slow Drive – Jeannette Hoejby (same album)
05 – Paroles, Paroles – Gabrielle Chiararo (album Sensual Elegance)
06 – Here There and Everywhere – Gabrielle Chiararo (album Sensual Elegance)
07 – Surabaya – Anne Sofie von Otter (album sings Kurt Weill)
08 – Regennacht in Hamburg – Stefan Gwildis (album Das mit dem Glücklichsein)
09 – Was ist dann schon dabei – Stefan Gwildis (same album)
10 – Airplane – Anna Lundqvist Quartet (album City)
11 – Introductie VT Band – Viktoria Tolstoy (bootleg Live in Switserland)
12 – Stranger in Paradise -Viktoria Tolstoy