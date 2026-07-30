Geef jongeren in Westerwolde een sociale boost met Social Friday Sluit je aan bij de landelijke beweging Social Friday én pak eenzaamheid aan!

WESTERWOLDE, REGIO – Eén op de tien jongeren in Nederland voelt zich sterk eenzaam. Dat komt neer op zo’n 458.000 jongeren in heel Nederland. In aanloop naar de Week tegen Eenzaamheid roept Stichting Join Us jongerenprofessionals in Westerwolde en omgeving op om in actie te komen en deel te nemen aan Social Friday, een landelijke actie op vrijdag 25 september.
Tijdens Social Friday organiseren gemeenten en jongerenwerkers door heel Nederland laagdrempelige activiteiten voor jongeren die zich (soms) eenzaam voelen. Tijdens de bijeenkomst kunnen jongeren op een leuke manier andere jongeren leren kennen en zo hun sociale leven een boost geven.
Social Friday: weinig moeite, veel impact
Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij Social Friday en organiseren een gezellige avond voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar die zin hebben om nieuwe mensen te leren kennen. Iedereen die professioneel met jongeren werkt kan zich eenvoudig aanmelden en op vrijdag 25 september een activiteit organiseren.
De stichting biedt vier kant- en-klare programma’s: PubQuiz, de Alleskunners, Social Saboteur en Art games. Na aanmelding ontvang je een activiteiten- en communicatietoolkit om jongeren te bereiken. Aanmelden is gratis en kan tot en met 18 september via socialfriday.nl.
Samen plezier maken is niet vanzelfsprekend’
Volgens oprichter Jolanda van Gerwe van Join Us is eenzaamheid voor veel jongeren een dagelijkse realiteit. “Voor deze jongeren is een festival of verjaardagsfeest helemaal niet vanzelfsprekend. Zij blijven vaak alleen thuis terwijl anderen plezier maken. Met Social Friday geven we hen een laagdrempelige kans om mee te doen en op een leuke manier anderen te leren kennen. Maar dat kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we jongerenprofessionals hard nodig.”
Over Join Us
Stichting Join Us zet zich sinds 2018 in tegen eenzaamheid onder jongeren van 12 tot 30 jaar. De organisatie helpt jongeren door hen samen te brengen en hun sociale gezondheid te versterken. Inmiddels is Join Us actief in meer dan 100 gemeenten en online. Social Friday is een initiatief van Stichting Join Us en onderdeel van de landelijke Week tegen Eenzaamheid.
Bron: Stichting Join Us