Gemeente Veendam niet aansprakelijk voor stormschade begraafplaats Dalweg 36

VEENDAM – De gemeente Veendam is juridisch niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan aan grafmonumenten op begraafplaats Dalweg 36. Dat blijkt uit een brief die de gemeente heeft verstuurd aan een getroffen rechthebbende.
Tijdens de storm van 19 op 20 juni raakten meerdere graven beschadigd. De gemeente geeft aan dat de bomen op de begraafplaats regulier worden geïnspecteerd en onderhouden. Volgens de gemeente is de schade veroorzaakt door extreem weer en daarmee een situatie van overmacht. Dit is ook wettelijk zo bepaald: bij overmacht is een gemeente niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld. Om die reden wordt geen aansprakelijkheid erkend.
Inventarisatie van de schade
De inventarisatie van de beschadigde graven is uitgevoerd door een gespecialiseerd natuursteenbedrijf. Volgens het bedrijf gaat het om zeker tien beschadigde graven. Dit betreft de graven waarvan nabestaanden zelf contact hebben opgenomen. De totale schade wordt momenteel geschat op circa €20.000 en kan oplopen tot €40.000, afhankelijk van de herstelwerkzaamheden. De gemiddelde schade per graf ligt tussen de €1.000 en €2.000.
Oproep aan nabestaanden
Niet alle rechthebbenden van de beschadigde graven zijn bij de gemeente bekend. Een deel van de graven heeft verouderde of ontbrekende contactgegevens. Daarom roept de gemeente nabestaanden op om zich te melden wanneer zij vermoeden dat het graf van een familielid schade heeft opgelopen tijdens de storm.
Melden kan via het e‑mailadres van begraafplaatsbeheer: info@veendam.nl
Ook telefonisch via 0598 652222 of via het contactformulier op veendam.nl.
Bron: Peter Panneman