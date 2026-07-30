Hullabaloo Festival brengt het ‘Sitdown Café’ van HandicapNL naar het Stadspark: feesten op gelijke hoogte

GRONINGEN – In de gecureerde chaos van het Stadspark voegt Hullabaloo Festival dit jaar een opvallend nieuw podium toe: het Sitdown Café. In nauwe samenwerking met HandicapNL verrijkt het
Groningse festival haar muzikale paradijs met een uniek concept waar bezoekers met én
zonder beperking samen feesten op gelijke hoogte.
Door het Sitdown Café naar Groningen te halen, laten Hullabaloo en HandicapNL zien hoe een inclusief feestje er in de praktijk uitziet. Geen ingewikkelde theorieën, maar gewoon samen genieten op het festival: een plek waar drempels wegvallen en iedereen er onvoorwaardelijk bij hoort.
De magie van de sitdown: onbeperkt feest
Het Sitdown Café is het feestcafé voor iedereen die van een feestje houdt. Met onder andere een bar op rolstoelhoogte, menukaarten in braille en DJ’s met én zonder beperking is het één groot feest voor iedereen.
Tijdens de zogeheten sitdowns zakt het dak van de constructie langzaam naar beneden, waardoor iedereen op exact dezelfde ooghoogte komt te staan of zitten, ongeacht of iemand in een rolstoel zit. Niet apart, niet anders, maar samen. Onderlinge verschillen maken op dat moment plaats voor het echte festivalgevoel. Bezoekers kunnen rekenen op veel energie, een meeslepende muzikale programmering en een sfeer die uitmondt in één groot gekkenhuis.
Het Sitdown Café heeft zijn verbindende kracht al op meerdere plekken en festivals bewezen. Het werd overal omarmd door mensen met én zonder beperking en laat zien hoe vanzelfsprekend en waardevol een festival kan zijn als iedereen echt samen feest. “Door het Sitdown Café van HandicapNL naar Hullabaloo te halen, maken we van inclusiviteit een feest. Het is een krachtig signaal dat laat zien dat we pas écht samen feesten als iedereen mee kan doen,” aldus Mitchel Bovenlander, organisator van Hullabaloo Festival.
De ultieme zomer-afsluiting met HandicapNL
Het Sitdown Café is een initiatief van HandicapNL en is samen met creatief bureau Buutvrij for life gecreëerd. HandicapNL zet zich in voor een samenleving waarin niemand aan de zijlijn staat. Door dit vernieuwende concept een prominente plek te geven binnen Hullabaloo, laten HandicapNL en het festival zien dat samen feesten leidt tot de mooiste, onverwachte verhalen.
Meer informatie: www.hullabaloofestival.nl
Bron: Marco de Koning
Royal Promotions