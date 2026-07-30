Ietje Röhr exposeert in het Kunst van Knoalsters-kabinet

STADSKANAAL – Vanaf dinsdag 4 augustus is in Museum van de Streek in Stadskanaal een nieuwe tentoonstelling te zien in het Kunst van Knoalsters-kabinet. Ietje Röhr exposeert een keuze uit haar werk waarin de vriendschap en liefde tussen mens en dier en dan vooral de kat, centraal staat.
Ietje Röhr woont sinds 1976 in Stadskanaal. Tot haar pensionering werkte ze als docent Tekenen en Beeldende vakken aan de RSG in Ter Apel, Noorderpoort en Ubbo Emmius. Sindsdien heeft ze meer tijd om te kunnen schilderen aan haar eigen werk.
Op haar 5e maakte ze al haar eerste olieverfschilderijtje. Tegenwoordig maakt ze figuratieve portretten van mens en dier, landschappen maar ook andere onderwerpen. Ze gebruikt verschillende technieken en materialen, zowel realistisch als ook meer expressionistisch geschilderd. Ze zegt daar zelf over: “Mijn interesse heeft het portret. Ik vind het een uitdaging iemand levensecht op doek te zetten. Daarnaast heb ik iets met katten. Ik heb zelf katten van verschillende rassen. Katten zijn fascinerende dieren. Ik probeer ieder detail van dit dier te ‘vangen’. Het is niet zo dat het alleen maar een mooi plaatje moet worden maar ik wil het karakter van de kat ‘pakken’. Ik ben ook toegelaten als associate member van ‘Society of Feline Art’ in Londen.”
‘Best friends’ is tot en met 3 oktober2026 te bekijken in ’t Dok. Sinds december 2025 wonen het Museum van de Streek en de Bibliotheek hier samen onder één dak.
Bron: Helen Kämink, directeur Museum van de Streek